Беннет и Макрон обсудили ситуацию на Украине

17 мая. 17:13

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава израильского правительства Нафтали Беннет провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Сторона выразили приверженность координации усилий двух стран по обеспечению прекращения огня.

"Президент республики и премьер-министр Израиля договорились продолжать координировать усилия для достижения прекращения огня [на Украине] и вести переговоры с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили во вторник в Елисейском дворце.

Кроме того, лидеры договорились о принятии совместных инициатив по обеспечению глобальной продовольственной безопасности в контексте этого кризиса.