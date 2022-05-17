Замглавы МИД РФ провел переговоры с послом Саудовской Аравии

17 мая. 17:06

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии Абдель Рахман аль-Ахмад провели переговоры, в ходе которых обсудили обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Йемене, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на ситуацию в Йемене, зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании", - информирует МИД России.

Кроме того, стороны рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-саудовских связей.