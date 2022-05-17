В России станет вдвое больше чартерных программ

17 мая. 16:46

Туроператор Fun & Sun (TUI) планирует удвоить количество чартерных программ по России.

"Учитывая важность и ценность чартерных программ, накопив опыт в создании и реализации чартерного турпродукта, мы ставим на этот год амбициозные планы по увеличению более чем в два раза количества чартерных программ – их будет более 15, и как минимум три города вылета - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск", - рассказал заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на совещании в координационном центре при правительстве РФ.

По его словам, компания планирует довести долю внутреннего турпродукта до 60-70% в структуре своих продаж.

В прошлом году Fun&Sun предлагала чартеры по семи внутренним направлениям, среди них Байкал, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что по России запущено уже порядка десяти чартерных направлений. Новинкой и хитом этого сезона стали чартеры в Дагестан.