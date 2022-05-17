Серийного автовора поймали на Ставрополье

17 мая. 16:41

Подозреваемого в серии краж автомобилей в Ессентуках задержали на Ставрополье. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

Полицейские выяснили, что ранее судимый 33-летний житель соседнего региона приезжал в город специально для совершения преступлений.

"Он присматривал машины, не оборудованные охранной сигнализацией, в городе-курорте и похищал их. В последующем он перегонял автомобили на территорию своего места жительства, где сдавал в пункт приема металлолома", - отметили в управлении.

Стражи порядка установили личность и местонахождение злоумышленника, задержали его и доставили в отдел.

Установлена причастность рецидивиста к трем фактам хищений, нанесенный ущерб превысил 800 тыс рублей. Открыты три уголовных дела по ч.ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража), подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас выясняется, не был ли причастен мужчина к аналогичным фактам.