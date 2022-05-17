В Генпрокуратуре Армении рассказали, почему решили не задерживать Пашиняна

17 мая. 16:29

Генеральная прокуратура Армении объяснила, почему было принято решение не задерживать премьер-министра Никола Пашиняна как обвиняемого по делу о Второй Карабахской войне.

В ведомстве пояснили, что удовлетворили поданное родителями погибших военных ходатайство в части полного, объективного и всестороннего предварительного следствия. В то же время требование о задержании главы правительства было отклонено.

"Оно было отклонено в связи с тем, что представленная в документе фактологическая база основана лишь на анализах и выводах его авторов. Указанные в ходатайстве обстоятельства все еще подлежат проверке", - цитирует заявление Генпрокуратуры Sputnik Армения.