В России отметили 90-летие со дня рождения Фармана Салманова

17 мая. 16:28

В этом мае в Тюмени и Сургуте состоялись мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Фармана Салманова.

В Тюменском индустриальном университете установили бюст легендарного нефтяника, являющегося одним из первооткрывателей советской нефти.

Скульптуру открыли в фойе Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета. В торжественном мероприятии в связи с открытием скульптуры участвовали проректор по науке и инновациям ТИУ Юрий Ваганов и генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев.

Автором скульптуры стала Ирина Бондаренко. Она сообщила, что работала над бюстом около двух месяцев, изобразить геолога она решила 30-летним мужчиной с волевым взглядом, он уверенно смотрит вперед.

Фарман Салманов - один из самых известных в мире ученых и практиков-геологов, более 30 лет он проработал в Западной Сибири, где открыл 150 нефтяных и газовых месторождений.

Несколько дней назад в Сургуте также произошло событие, связанное с легендарным Салмановым. Специалисты компании "Газпром трансгаз Сургут" сумели отреставрировать ГАЗ-69, родом из 60-х годов. Именно на этом автомобиле геолог ездил по городу. Теперь ГАЗ времен первой геологоразведки разместился в краеведческом музее города.

"Этот ГАЗик был просто подарком Фарману Салманову, который сначала на гужевом транспорте рассекал, на коне Казбеке, а потом уже пересев в этот ГАЗик, он мотался по всем улицам Сургута. И сургутяне так его и вспоминают: пыль, шум, активная жизнь пришла в Сургут вместе с геологами", - рассказала директор МБУК "Сургутский краеведческий музей" Марина Селянина.