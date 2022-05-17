I заседание Парламентской сети Движения неприсоединения состоится в июне в Баку

17 мая. 16:18

Первое заседание Парламентской сети Движения неприсоединения состоится в июне в Баку. Об этом сообщила спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с заместителем торага Жогорку Кенеша Киргизии Уланом Примовым.

Она пригласила киргизскую делегацию принять участие в этом мероприятии.

"Кыргызстан заинтересован в углублении всесторонних отношений с Азербайджаном, в особенности в развитии межпарламентского сотрудничества и расширения диалога между группами дружбы двух парламентов", - цитирует Примова "Интерфакс-Азербайджан".