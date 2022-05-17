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Меликов рассказал, от чего надо отказаться Дагестану, чтобы построить светлое будущее

Меликов рассказал, от чего надо отказаться Дагестану, чтобы построить светлое будущее

Пока не откажемся от темного прошлого, светлого будущего нельзя построить, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в республике, он отметил, что только в Дагестане есть тенденция заинтересованности и развитии инвестором "поросшего бурьяном" участка, а затем появляются "какие-то представители, которые заявляют о своих интересах, выставляют инвестору условия".

"Так крупные проекты, необходимые всей республике, разбиваются о мелкие частные интересы. Пока не откажемся от темного прошлого, светлое будущее мы в Дагестане не построим", - подчеркнул Меликов.

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