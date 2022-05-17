Меликов рассказал, от чего надо отказаться Дагестану, чтобы построить светлое будущее

17 мая. 16:08

Пока не откажемся от темного прошлого, светлого будущего нельзя построить, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в республике, он отметил, что только в Дагестане есть тенденция заинтересованности и развитии инвестором "поросшего бурьяном" участка, а затем появляются "какие-то представители, которые заявляют о своих интересах, выставляют инвестору условия".

"Так крупные проекты, необходимые всей республике, разбиваются о мелкие частные интересы. Пока не откажемся от темного прошлого, светлое будущее мы в Дагестане не построим", - подчеркнул Меликов.