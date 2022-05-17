Украинское зерно: Спасет ли Европа Ближний Восток от новой "арабской весны"?

Западные СМИ с подачи Украины уже не первую неделю распространяют сообщения о том, что Россия установила блокаду на севере Черного моря и препятствует вывозу зерна из Украины в третьи страны. По линии ООН на Россию оказывают давление с тем, чтобы Москва позволила вывезти грузы по морю. Генсек организации Антониу Гутерриш накануне предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск зерна из портов Украины.

17 мая Кремль отреагировал на эти просьбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что вывоз зерна осложняется из-за минирования портов. "Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию", — сказал Песков.

Стоит отметить, что вывоз зерна является проблемой не только для самой Украины, теряющей выручку (20% всего экспорта - продукты сельского хозяйства), но и ее партнеров по всему миру. Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции: подсолнечного масла, ячменя, кукурузы и пшеницы. Почти 90% этого экспорта шла по Черному морю. Из-за эскалации между Украиной и Россией морской путь грузоперевозок заблокирован.

В настоящее время, по данным Еврокомиссии, на складах Украины хранятся 40 млн т зерна. Этот объем нужно вывести за границу до конца июля. По оценкам еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Вэлян, "для перевозки 20 млн т зерна нужны ошеломляющие 10 тыс барж и почти 300 больших кораблей".

Европейский союз пытается помочь со своей стороны решить проблему. Еврокомиссия разработала план из 20 пунктов. Один из них предусматривает создание платформы, чтобы связать транспортных операторов из ЕС и профильные министерства Украины. Условно говоря, страны ЕС будут привозить к себе зерно из Украины и помогать доставлять его дальше в другие страны.

Одна из серьезных проблем - разная ширина колеи Украины и стран ЕС. Приходится либо менять колесные пары на границе, либо перегружать зерно из украинских в европейские поезда. Это создает задержки в перевозке до одного месяца. ЕК предлагает выделить либо же произвести мобильные зернопогрузчики или перевозить груз в контейнерах - их можно оперативно перегрузить кранами с украинских железнодорожных платформ на европейские. Еврокомиссии также попросит кредитные организации выделить дополнительные гарантии транспортным компаниям для перевозки зерна.

В долгосрочной перспективе Еврокомиссия намерена продлить европейскую колею в Украину и Молдавию, а также повысить судоходность коридора Рейн-Дунай. Очевидно, что реализовать эти меры в кратчайший перспективе сложно. А время не ждет. Зарубежные покупатели уже страдают из-за перебоев с поставками. По статистике, каждая пятая тонна украинского зерна идет на Ближний Восток. Ежегодно ближневосточный регион потребляет свыше 10 млн т зерновых из Украины. Ключевые страны - Турция, Йемен и Израиль.

Главный мировой импортер зерна - Египет, который зависит от Украины и России. Цены на зерно в мире после спецоперации России начала повышаться, однако рост был отмечен и до этого. С апреля 2020 года по декабрь 2021 года цены на зерно в Египте выросли на 80%, и правительство страны впервые за десятилетия подняло цену на хлеб. Президент страны Абдель-Фаттах Ас-Сиси, пытаясь объяснить решение, заявил, что не может дать "двадцать лепешек по цене одной сигареты".

Продление замороженной ситуации с украинским зерном может вызвать серьезные экономические и политичные потрясения на Ближнем Востоке и в других уязвимых регионах. Некоторые эксперты считают, что одной из причин "арабской весны" в 2010-х стал дефицит зерна ввиду пожаров в России. Новый дефицит из-за событий в Украине может вызвать тот же эффект в Египте, Йемене и других соседних странах.