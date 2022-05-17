В Египет из России начнет летать авиакомпания iFly

17 мая. 15:58

Российская авиакомпания iFly с 28 мая запускает прямые рейсы из Москвы на курорты Египта, сообщает Profi.Travel.

Самолеты Airbus A330 будут совершать по два рейса в неделю в Хургада (по четвергам и воскресеньям) и Шарм-эш-Шейх (по средам и субботам», рассказал директор перевозчика Иван Буртин.

В будущем количество рейсов по каждому из направлений планируется увеличить до ежедневного. Полеты будут совершаться круглогодично.

Заказчиком выступил TEZ Tour, где недельный тур на двоих в отеле категории "три звезды" на базе новых рейсов можно приобрести от 77 тыс рублей.

Также туры на базе прямой перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх предлагает туроператор "Библио-глобус" - авиакомпании Red Wings поставила на маршруты вместительные Boeing-777-200.