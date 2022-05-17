Старинную винтовку нашли дома у жителя Дагестана (ФОТО)

17 мая. 15:56

Жителя Сергокалинского района заподозрили в хранении винтовки Бердана, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в рамках операции "Оружие", в селе Аялизимахи, в подсобке частного дома 72-летнего местного жителя была найдена винтовка Бердана, калибра 10,75 мм.

Мужчина был доставлен в отдел, оружие - передано на экспертизу, которая установит, годно ли оно к стрельбе.

"Рассказать правоохранителям о происхождении винтовки и предоставить лицензионных документов на его хранение подозреваемый не смог", - добавили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

МВД Дагестана