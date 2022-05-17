В России увеличат бюджетные места для поступающих в магистратуру

17 мая. 15:51

Госдума приняла в трех чтениях закон, направленный на увеличение бюджетных мест по приоритетным для российской экономики программам магистратуры.

Отмечается, что документ создан в целях исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина о мерах поддержки экономики России в условиях санкционного давления.

Правительство предложило предусмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных мест по программам обучения магистров, пересмотрев контрольные цифры приема по этим направлениям.

"Принимая во внимание непростую экономическую ситуацию, важно предоставить гражданам возможность получения высшего образования по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом того, что такое обучение даст обучающимся право получать государственную академическую стипендию, а также претендовать на получение места в общежитии", - говорится в пояснительных материалах.