Прямые поезда свяжут Нальчик с Адлером и Новороссийском

17 мая. 15:45

Со 2 июня поезда начнут курсировать между Нальчиком и двумя кубанскими курортами - Адлером и Новороссийском.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии сообщили, что пассажирские поезда из Нальчика в Адлер будут ходить по четным числам месяца, обратно - по нечетным. В Новороссийск поезда будут отправляться по нечетным числам, обратно - по четным.

"Отправление из Нальчика – 17.12, прибытие в конечный пункт назначения Адлер – 07.57. В обратном направлении состав отправляется из Адлера в 15.53, прибытие на станцию Нальчик в 09.02", - добавили в пресс-службе ведомства.

Билеты уже поступили в продажу.