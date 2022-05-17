Президент Узбекистана принял главу ШОС

17 мая. 15:33

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев провел встречу с находящимся с визитом в Ташкенте генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы расширения практического сотрудничества и укрепления регионального партнерства в рамках ШОС, а также аспекты продвижения совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.

Мизиеев и Чжан Мин затронули также аспекты подготовки основных мероприятий в период председательства Узбекистана в организации, отметили активную работу по согласованию документов предстоящего саммита ШОС в Самарканде.

Кроме того, политики рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и необходимость повышения роли ШОС в афганском вопросе и активного вовлечения Афганистана в региональные программы инфраструктурного развития.