Названы примерные сроки второго заседания формата "3+3"

17 мая. 15:20

Второе заседание формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Иран, Турция) планируется провести до июля, об этом рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

"На данном этапе ведется подготовка ко второму заседанию формата. Рассчитываем провести его до конца первого полугодия", - рассказал дипломат.

Говоря о разблокировании транспортных и экономических связей, он напомнил, что этим занимается трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, заявил о "большой работе", выполненной на этом направлении.

"Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе", - пояснил Руденко.