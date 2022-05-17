Пожилой казахстанец пешком добрался до Талдыкоргана из Улытау

17 мая. 15:14

Житель Казахстана Сарсенбай Котырашов дошел из Улытау Карагандинской области до Жетысу, талдыкорганцы поприветствовали 72-летнего путешественника.

Как сообщает Sputnik Казахстан, мужчина начал свой путь 1 апреля. За месяц и 17 дней он пешком прошел Кызылорду, Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы, Конаев. Свой поход Котырашов намерен завершить в октябре - ноябре 2022 года. Сам он заявил, что в день проходит 40 км.

Сарсенбай Котырашов является уроженцем Жанааркинского района Карагандинской области, однако много лет уже живет в Жезказгане и работает на заводе "Темирбетон". До этого 10 лет проработал в заповеднике-музее "Улытау" мастером по реставрации архитектурных памятников. Также он построил мечеть в селе Терисаккан, дом паломников и кузницу в селе Улытау. Имеет благодарственное письмо от муфтия Казахстана и пять юбилейных медалей.

Идея путешествовать пешком по Казахстану у пенсионера появилась еще шесть лет назад.

"У меня есть три цели - это ознакомить с историей Улытауского края, составить список казахстанских народных ремесленников и популяризировать праздник Кумыса. Также планирую пройти 17 областей нашей страны. К этому путешествию я готовился очень долго и ежедневно пешком проходил по 90-100 км. Меня со всеми почестями встречают во всех городах. В Алматы я встретился со студентами университета Туран, а вот сегодня я в Жетысуском крае" - подчеркнул Котырашов.

Отмечается, что пенсионер из областного центра отправится в Аягоз, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганду, Нур-Султан, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау, Бейнеу и Актау. Всего расстояние от Улытау до Актау составляет 8 000 км.

Стоит добавить, что аксакал воспитывает двух правнуков.