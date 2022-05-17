В МИД России не исключили трехстороннего саммита по послевоенному урегулированию между Азербайджаном и Арменией

17 мая. 15:09

Лидеры России, Азербайджана и Армении при необходимости могут провести трехсторонний саммит, такой возможности не исключил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что на всех уровнях ведется системная работа по реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

"Лидеры находятся в постоянном контакте. Не исключаем - при возникновении такой необходимости - организацию очной встречи", - указал дипломат.

Руденко также напомнил, что 12 мая в Душанбе глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил весь комплекс вопросов послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку в ходе переговоров с армянским и азербайджанским коллегами "на полях" СМИД СНГ.