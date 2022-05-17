В Крыму опровергли сообщения о массовых отменах бронирования на лето

17 мая. 15:01

В Крыму нет массового отказа от бронирования на курортный сезон, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Ранее СМИ писали, что часть крымских отелей этим летом может не открыться на фоне перспективы загрузки на уровне 30-40%.

"Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения", - заверил Волченко.

Он рассказал, что в период майских праздников популярные отели на Южном берегу Крыма были загружены на 80-90%, в среднем загрузка мест размещения региона в майские была на уровне 40-50%. «Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а, главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги. А также снизили цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне", - объяснил министр.

Волченко подчеркнул, что Крым по-прежнему безопасен для отдыха, обстановка в регионе спокойная.