Вандалы украли молоток у "Горожанина" в Георгиевске

17 мая. 14:48

Скульптура "Горожанин", расположенная в центре Георгиевска (Ставрополье) пострадала от рук вандалов, написал глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев в своем канале в Telegram.

Градоначальник уточнил, что у памятника похитили молоток.

Зайцев напомнил, что "Горожанин" - это собирательный образ рабочего, "обычного трудяги, который строил" город.

"Такой поступок расцениваю, как личное оскорбление чувств каждого нашего жителя, ведь наш город всегда позиционировался, как город-труженик, и основным его достоянием всегда были - обычные рабочие люди!" - заявил он.

Глава города отметил, что вандалов разыскивают правоохранительные органы. В то же время Зайцев призвал виновников вернуть молоток горожанину и переключиться на что-то полезное, например, изучение истории Георгиевска.