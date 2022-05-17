Азербайджан стал председателем ПА Организации экономического сотрудничества

Председательство в Парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества перешло к Азербайджану сегодня, в ходе Третьей общей конференции ассамблеи, проходящей в Баку.

Принимая председательство, председатель Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахиба Гафарова заверила, что Баку сделает все возможное для усиления деятельности ассамблеи.

"Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних и многосторонних отношений со странами-членами организации", - цитирует ее Sputnik Азербайджан.

В Третьей общей конференции ПА ОЭС принимают участие генеральный секретарь ПА ОЭС Тахир Хусейн, а также представители парламентов Турции, Пакистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Тема заседания - "Сотрудничество в постпандемийный период: предстоящие вызовы и возможности".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Эльшад Мамедов, у ОЭС на сегодняшний день по-прежнему не раскрыт весь потенциал экономического сотрудничества между странами-членами организации. "Мы не можем констатировать, что ОЭС работает на полную мощность своего потенциала. К сожалению, те тренды на регионализацию и глобализацию, которые имеются в мире, недостаточно институционализированы, и этот фактор должен сыграть свою роль в совершенствовании работы Организации экономического сотрудничества. Надеюсь, что председательство Азербайджана в Парламентской ассамблее позволит добиться существенных позитивных результатов", - сказал он.

"Политический тренд на регионализацию должен быть подхвачен экономикой. Региональное экономическое сотрудничество стоит поставить в приоритет, причем речь может идти о самых разных форматах сотрудничества. Разумеется, в первую очередь мы должны сделать упор на сотрудничество в евразийском направлении. Те события, которые сегодня происходят на постсоветском пространстве, санкционный режим и политика двойных стандартов, что применяются Западом, еще больше будут стимулировать тренд на экономическое взаимодействие внутри региона. Организация экономического сотрудничества может стать одним из тех институтов, вокруг которых будут разворачиваться региональные процессы", - подчеркнул Эльшад Мамедов.

"Азербайджан открыт к коммуникациям на международных площадках. Его роль драйвера экономического развития на Южном Кавказе будет усиливаться. В этом контексте выглядит целесообразным усиление роли государств нашего региона не просто как транзитных, но инвестирующих и развивающих реальный сектор. Международные структуры, в которых участвует Азербайджан, должны способствовать развитию совместных инвестиций в реальный сектор наших национальных экономик", - обратил внимание экономист.

"Наши странам выгодно превратиться в центр производства большей добавленной стоимости, дабы наши национальные экономики стали более конкурентоспособными и высокотехнологичными. Пока что, к сожалению, мы не можем говорить, что страны нашего региона имеют устойчивую конкурентоспособность в высокотехнологичных направлениях. Но я считаю, что на площадке международных институтов, как ОЭС, Азербайджан может добиваться создания высококонкурентных производственных центров, чтобы выводить как на отечественные, так и на внешние рынки продукты более высокой добавленной стоимости", - заключил Эльшад Мамедов.