В Минцифры сообщили, что около 80% россиян, уехавших после начала спецоперации, вернулись

17 мая. 14:35

Большинство россиян, выехавших из страны после начала спецоперации, вернулись после 15 мая, сообщил во вторник глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну", - заявил Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".

Министр уточнил, что значимую часть этой аудитории составляют IT-специалисты.