В Баку сообщили о восстановлении четырех малых ГЭС в Карабахе

17 мая. 14:25

Замглавы Минэнерго Азербайджана Эльнур Солтанов сообщил о восстановлении четырех малых гидроэлектростанций в Карабахе.

Он также отметил, что сейчас в Азербайджане планируют превратить освобожденные территории в зону "зеленой" энергии. Данный проект разрабатывается совместно с японской компанией TEPSCO.

"В Карабахе все источники энергии будут построены на основе ВИЭ. На сегодняшний день в Карабахе уже восстановлены четыре малые ГЭС, продолжаются работы по восстановлению пяти малых гидроэлектростанций. Другие 18 планируется восстановить за счет частных инвестиций", - цитирует его Trend.

Также замглавы ведомства подчеркнул, что потенциал ветряной энергетики Азербайджана в три тыс мегаватт, гидроэнергетики - более чем в 23 тыс мегаватт, малых ГЭС - до 520 мегаватт, а биоэнергетики – в 380 мегаватт. Он добавил, что потенциал ветряной энергетики на всей территории республики оценивается в 157 гигаватт.

"Тарифы на электроэнергию в Азербайджане регулируются соответствующими законодательными актами. Электроэнергия в Азербайджане стоит значительно дешевле, чем в ряде других стран. Для обеспечения этого баланса правительство разработало соответствующие субсидии", - заключил Солтанов.