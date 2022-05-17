В России могут построить 19 новых курортов

17 мая. 14:18

"Туризм.РФ" в рамках развития внутреннего туризма планирует построить с нуля 19 перспективных туристических территорий в 13 субъектах страны, сообщил гендиректор корпорации Сергей Суханов.

По его словам, корпорация одобрила запуск с 2022 года 53 инвестиционных проектов по созданию доступных курортов в 27 субъектах России. Общий объем инвестиций в строительство туробъектов составит 36,5 млрд рублей. "Туризм.РФ" каждый год будет запускать по 25 новых проектов, в итоге к 2030 году их число достигнет как минимум 200. К 2030 году, добавил Суханов, в России будет создано 20 тыс новых гостиничных номеров, а ежегодный турпоток вырастет на 10 млн человек.

Он уточнил, что начало реализации первых планов уже привлечет приток инвестиций в туризм почти на 400 млрд рублей.

В активной фазе строительства к концу текущего году будут 14 проектов, в том числе в Краснодарском крае, на Урале, на Байкале и в Приморье.

В первый портфель войдут круглогодичный курорт "Завидово парк" в Тверской области, "Новый Шерегеш" в Кузбассе, "Грин Флоу" в Бурятии и другие.