Лучшего таксиста России выберут в Грозном

17 мая. 14:14

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель такси в России" стартовал в Чечне на автодроме "Крепость Грозная".

Как сообщает ТАСС, в нем участвуют 24 победителя региональных этапов, которые проводились в течение прошлого года.

На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. В ней также участвовала председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом - теоретическом - участники должны продемонстрировать знание таксомоторного законодательства, основ обеспечения безопасности при перевозке людей и багажа. Второй этап - соревнование в скоростном маневрировании на время. В творческом задании на заключительном этапе таксисты со сцены представят родной регион.