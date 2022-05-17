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Россия покинет Совет стран Балтии

Россия покинет Совет стран Балтии

Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В нем говорится, что глава МИД России Сергей Лавров направил послание министрам стран-членов Совета, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. "Одновременно в Федеральном собрании России принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря", - сказано в тексте.

Как отметили в ведомстве, прекращение членства в Совете не повлияет на присутствие России в регионе. "Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал. Продолжим работать с ответственными партнерами, проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона – нашего общего достояния, защищать интересы соотечественников", - подчеркивается в документе.

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