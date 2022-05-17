Москва не будет вмешиваться в дела Швеции, Финляндии и Турции

17 мая. 13:45

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в отношения между Турцией, Швецией и Финляндией.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган ранее решительно отверг возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО после того, как Хельсинки и Стокгольм отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Если Турция согласится, НАТО, по его словам, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".

"Дело в том, что Финляндия и Швеция - это страны, которые подали и подают заявку на вступление в альянс, а Турция - это член альянса, и это вопрос отношения между этими странами и внутри самого альянса, мы не хотели бы вмешиваться в эти отношения", - цитирует Пескова РИА Новости.