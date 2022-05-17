Банк Home Credit покидает Россию

17 мая. 13:33

Чешская инвестиционная группа PPF и входящий в ее состав банк Home Credit уходят из России.

Активы организации покупает группа частных отечественных инвесторов, которых возглавляет Иван Тырышкин.

Казахстанский банк Home Credit и его дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" отойдут акционерам и топ-менеджерам PPF и Home Credit. Отмечается, что банк продолжит работать в обычном режиме как в Казахстане, так и в России, несмотря на смену собственников.

В России на 1 февраля 2022 года банк Home Credit занимал 35-е место по размеру активов.