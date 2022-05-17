Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году

17 мая. 13:30

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в этом году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что оглашение такого послания раз в год - это обязанность.

"Но точной даты пока нет", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В ответ на вопрос о том, будут ли в послании затрагиваться планы на следующий год, Песков отметил, что в каждом послании "какие-то основные перспективы очерчиваются".

Напомним, в прошлом году послание Федеральному собранию было оглашено в апреле.