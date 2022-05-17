Потерявшихся в КЧР детей нашли живыми

17 мая. 13:27

В Карачаево-Черкесии нашли живыми двоих детей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее в Черкесске потерялась шестилетняя девочка, ее 30-летняя мать обратилась с заявлением о пропаже. Она рассказала, что ребенок пропал с территории гимназии. Девочку нашли на улице Ширшова. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В поселке Эркен-Шахар из дома ушел 11-летний мальчик, родители обратились в полицию на следующий день. Его обнаружили живым и невредимым в лесополосе возле железной дороги. Ребенка вернули родителям.