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Минцифры: планов закрыть YouTube нет

Минцифры: планов закрыть YouTube нет

Власти России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

"Мы не планируем закрытие YouTube", - цитирует его ТАСС.

Министр пояснил, что, прежде чем ограничить что-либо, чиновники должны убедиться, что пользователи не пострадают.

Шадаев добавил, что в целом нет намерений закрываться от кого-либо. "Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети", - заявил он. 

В то же время, по словам главы Минцифры, требуется "выстраивать барьеры", чтобы избежать чрезмерного давления на российских пользователей и научиться "более тонко" фильтровать поступающие данные.

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