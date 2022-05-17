Минцифры: планов закрыть YouTube нет

17 мая. 13:23

Власти России не собираются блокировать видеохостинг YouTube, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

"Мы не планируем закрытие YouTube", - цитирует его ТАСС.

Министр пояснил, что, прежде чем ограничить что-либо, чиновники должны убедиться, что пользователи не пострадают.

Шадаев добавил, что в целом нет намерений закрываться от кого-либо. "Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети", - заявил он.

В то же время, по словам главы Минцифры, требуется "выстраивать барьеры", чтобы избежать чрезмерного давления на российских пользователей и научиться "более тонко" фильтровать поступающие данные.