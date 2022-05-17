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Кубанские спасатели вызволили из снежного плена в горах молодую пару

Пресс-служба "Кубань-СПАС"

Накануне кубанские спасатели помогли двум туристам, попавшим в беду в горах Сочи, - сообщает пресс-служба "Кубань-Спас".  

На южном склоне хребта Ачишхо двое туристов оказались на крутом скальном заснеженном участке, откуда спуститься сами не смогли и позвонили в экстренные службы.

Спасатели Краснополянского отряда "Кубань-Спас" с коллегами из ЮРПСО доехали на машине повышенной проходимости до Хмелевских озер, а затем пешком вышли к туристам по тропе, обнаружив их на южном склоне хребта на высоте 1800 м над уровнем моря, - передает "АиФ-Юг".

Осмотрев парня и девушку на наличие травм, спасатели приняли решение спустить их при помощи альпинистского снаряжения. В 21:20 группа вышла к тропе, после чего спасенную пару доставили в ПГТ Красная Поляна.

ФОТО Пресс-служба "Кубань-СПАС"
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