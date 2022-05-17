МИД России: Украина фактически вышла из переговорного процесса

17 мая. 12:50

Киев фактически вышел из переговорного процесса с Москвой, сообщил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса", - рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС, на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Руденко добавил, что украинская сторона не дала ответа на предложенный Россией проект договора.

Дипломат отметил, что затягивают конфликта способствует решение глав МИД стран ЕС выделить Украине еще €500 млн из Европейского фонда мира на закупки оружия.