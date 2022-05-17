Врачи рассказали о состоянии детей, накануне попавших в ДТП в КБР

17 мая. 12:42

Трое детей, накануне пострадавших при столкновении микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mercedes-Benz в Кабардино-Балкарии (КБР), получили серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, - сообщили в Минздраве республики.

"В республиканскую детскую клиническую больницу переведены четверо детей с травмами различной степени тяжести. Из них десятилетний мальчик и пятилетняя девочка находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным РДКБ, здоровью и жизни детей ничего не угрожает", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Также в тяжелом состоянии в реанимации находится семимесячный младенец.

Всего на лечении в медучреждениях остаются восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Напомним, накануне вечером в районе поселка Учебный в Прохладненском районе КБР столкнулись микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mercedes-Benz. В ДТП пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Десять пострадавших доставили в медучреждения.

В микроавтобусе Ford Transit находилось 10 жителей Калужской области, шестеро из них - дети. В автомобиле Mercedes-Benz был житель КБР с двумя детьми.