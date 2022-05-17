В России резко выросло количество госпитализаций с коронавирусом

17 мая. 12:34

За минувшие сутки в России выявили 4 122 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 212, в Петербурге - 326, в Подмосковье - 65. В Краснодарском крае - 19, в Ставропольском крае - 26, в Крыму - 33, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 11, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 9, в Ингушетии - 10, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 268 958.

Госпитализированы за сутки 2 772 человека, на 146% больше, чем накануне. Выздоровели - 5 984 пациента, за все время - 17 658 542.

Умерли за сутки 110 человек, с начала пандемии - 377 869.