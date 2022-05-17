Зюганов рассказал о возможном возрождении пионерии в России

17 мая. 12:24

К 100-летию пионерии, которое будет отмечаться 19 мая, президент России может издать указ о возрождении детско-юношеского движения, об этом заявил со ссылкой на собственные источники лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мне по секрету сказали, что выйдет указ президента о возрождении детско-юношеского движения", - цитирует его "Интерфакс".

Политик уточнил, что речь может идти не только о пионерах, но и о, например, "жуковцах", "гагаринцах", суть организации не изменится - "любить родину, хорошо трудиться".