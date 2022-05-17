Ростовские полицейские задержали устроившего стрельбу мужчину

17 мая. 12:23

Ростовские полицейские задержали жителя Ростова-на-Дону, устроившего стрельбу из травматического оружия в центре города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Поступило сообщение, что в центре Ростова-на-Дону на проспекте Семашко слышны громкие хлопки. Незамедлительно прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что в результате бытового конфликта гражданин, по предварительным данным, произвел выстрелы из травматического пистолета. Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По внешнему виду мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.