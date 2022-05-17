В России может появиться "правдивая альтернатива" Википедии

17 мая. 12:22

В Совфеде предложили создать правдивую альтернативу Википедии.

"Наше предложение - обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии", - заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе круглого стола на тему "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".

Гумерова добавила, что в комитете видят, что происходит сейчас на этих платформах, и "нам видится, что наших ресурсов, нашего потенциала достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу".