Полиция Астрахани помогла обезвредить целую сеть наркоторговцев

17 мая. 12:13

Астраханские полицейские помогли коллегам из Санкт-Петербурга, Дагестана, Ингушетии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Брянской областей задержать участников сети драгдилеров, - сообщает МВД России.

"Оперативники обнаружили около 30 тайников, из которых изъяли более 31 кг гашиша и свыше 29 кг синтетических наркотиков. По предварительным оценкам, их стоимость превышает 200 млн рублей", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Раскрыть сеть удалось благодаря бдительности полицейского патруля в Наримановском районе Астраханской области: стражи порядка остановили легковую машину, в салоне которой обнаружили электронные весы и лопату, принадлежащие пассажиру - студенту-иностранцу, который оборудовал тайники с наркотиками.

Оперативники обнаружили в оборудованном им схроне более 2 кг гашиша. Иностранец был задержан и признался, что информацию о местонахождении зелья он получал от соучастников по мессенджеру, затем расфасовывал наркотики на более мелкие партии и оборудовал новые тайники.

Полицейские установили и других участников криминальной деятельности, задержав в нескольких регионах России еще восьмерых злоумышленников, исполнявших роли мелкооптовых закладчиков.

Все подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".