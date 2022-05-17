Лев Лещенко оформляет документы в Алматы

17 мая. 12:11

Российский певец Лев Лещенко посетил ЦОН (Центр обслуживания населения) в Алматы, он обратился в отделение для получения госуслуги.

"Друзья! Сегодня у нас обслужился Лев Лещенко! Мы выросли на его песнях!" – написала руководитель ЦОН Медеуского района Алматы Арайлым Айжанова в соцсети, опубликовал фотографию со звездой.

В "Правительство для граждан" подтвердили факт обращения Льва Лещенко в казахстанский ЦОН. "16 мая Лев Лещенко, действительно, обращался в ЦОН Медеуского района за получением госуслуги. По Закону Казахстана "О персональных данных и их защите" информация о виде оказанной госуслуги относится к персональным данным ограниченного доступа. <…> Мы по закону не можем раскрывать какую услугу получает клиент, без его согласия", – пояснили в ведомстве.

Ранее в МВД Казахстана сообщали, что в марте текущего года число россиян, получивших индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в республике выросло в 14 раз по сравнению в мартом 2021 года. Напомним,

ИИН необходим для открытия счета в казахстанском банке.