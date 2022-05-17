Компартию официально запретили в Украине

17 мая. 11:37

Коммунистическая партия Украины окончательно запрещена на территории Украины, решение вступило в законную силу, заявила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Спустя более шести лет после принятия так называемого закона о декоммунизации на Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия", - цитирует ее РИА Новости.

Депутат сообщила, что суд запретил деятельность КПУ в декабре 2015 года, однако решение было обжаловано и не вступило в силу. По ее словам, сейчас рассмотрение апелляции завершилось, а решение о запрете партии обрело законную силу.

"Все это время КПУ продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", - подчеркнула Совгиря.