Наркодилера с крупной партией героина поймали на Ставрополье

17 мая. 11:31

Житель Георгиевского округа задержан по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что подозреваемый собирается сбыть запрещенное вещество, она подтвердилась в результате оперативных мероприятий.

Стражи порядка остановили машину, за рулем которой был 28-летний мужчина. В автомобиле были найдены и изъяты 149 полимерных свертков с белым порошком.

Экспертиза установила, что это героин, общей массой более 60 г.

В окружном отделе полиции водитель рассказал, что купил наркотик через интернет.

"В ходе переписки в одном из мессенджеров неизвестный передал ему координаты тайника, из которого мужчина забрал расфасованное на разовые дозы запрещенное вещество. Сбывать его он планировал с помощью так называемых закладок на территории края и соседнего региона", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Возможный наркодилер находится под административным арестом за отказ от медицинского освидетельствования.