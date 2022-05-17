Ростуризм: новый этап туристического кешбэка начнется во второй половине лета

17 мая. 11:28

Продажи нового этапа туристического кешбэка стартуют во второй половине лета, - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы планируем по поручению правительства во второй половине лета объявить окно продаж, возможность поездки будет с 1 октября", - рассказала Догузова, передает ТАСС.

Глава Ростуризма отметила, чт растет спрос на новые направления, на "низкий" сезон, формируется устойчивый тренд по поездкам не только в пиковые периоды, и все это - именно благодаря туристическому кешбэку. Помимо традиционных регионов-лидеров появляются новые направления - Татарстан, Урал, Башкирия, Пермский и Алтайский край, - отметила Догузова, напомнив: в рамках программы детского туристического кешбэка уже было приобретено 350 тыс путевок, до конца лета будет куплено еще не менее 100 тыс путевок.

Помимо этого, программа создает огромный экономический эффект для регионов: суммарно за два года они получат около 200 млрд рублей прямого и косвенного мультпликативного эффекта в свои экономики, - добавила Догузова.