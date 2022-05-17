Песков: украинцы - родственный нам народ, но…

17 мая. 11:30

Украинцы - мирный и родственный России народ, однако их очень долго "оболванивали", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинцы - это очень талантливые, мирные люди, это родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Через телевизор, на митингах, в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами этой вредной, тлетворной идеологии", - заявил он во время лекции в рамках марафона общества "Знание".

По его словам, Москву не слушали, когда она пыталась донести, что это опасная тенденция, а "потом из этой Украины стали создавать, как сказал наш президент, "анти-Россию", то есть такое средоточие ненависти к нашей стране".