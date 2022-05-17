В Кремле сообщили, что Россия всегда использовала кризисы для обновления

17 мая. 11:22

Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник на марафоне "Знание".

Он отметил, что мы живем в непростое и ответственное время. "Мы сейчас с вами находимся и живем в очень сложное, непростое, но очень ответственное время. На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования", - сказал представитель Кремля.

"Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы", - добавил Песков.