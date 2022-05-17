Замглавы МИД РФ: Россия корректирует концепцию внешней политики

17 мая. 11:19

Концепция внешней политики России нуждается в корректировке, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко на 2-й Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Политика меняется, та концепция внешней политики, которая у нас была принята, видимо, должна быть скорректирована в связи с настоящими процессами. Это делается, и я уверен, что в этой новой концепции Центральная Азия будет и дальше занимать свое достойное привилегированное место", - цитирует его ТАСС.

Дипломат пояснил, что Москва, даже в условиях новых рисков и сложностей, может найти возможности для разворота на Восток и кардинально повернуться к перспективным рынкам этого региона.

Замминистра уточнил, что на этом пути у РФ "есть большие шансы на сотрудничество с Китаем".