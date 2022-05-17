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Кубанскому "лесорубу" грозит семилетний тюремный срок

Кубанскому &quot;лесорубу&quot; грозит семилетний тюремный срок

Срубившему более 50 деревьев жителю Кубани грозит до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

27-летний предприниматель из  Белореченского района незаконно спилил более 50 деревьев породы дуб, ясень, клен и граб на территории Комсомольского участкового лесничества, нанеся ущерб экологии на сумму более 1,6 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Юг".

Уголовное дело "лесоруба" направлено в суд для его рассмотрения по существу, - добавили в МВД региона.

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