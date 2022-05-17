Внутренний турпоток в России в этом году может превысить прошлогодний

17 мая. 11:06

В этом году внутренний турпоток в России может составить 61,2 млн человек, что на 8,3% больше, чем в 2021 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе мероприятия "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства": итоги года".

"В этот год ставим цель обеспечить достижение показателя в 61,2 млн [человек]. За первые три месяца мы видим, что очень хороший [турпоток], количество путешествий внутри страны уже превысило 11,6 млн человек", - рассказал он.

По словам Чернышенко, в прошлом году план по турпотоку в России был перевыполнен и составил 56,5 млн человек.