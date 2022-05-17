СМИ: Турцию могут выгнать из НАТО за препятствование вступлению Швеции и Финляндии

17 мая. 11:04

Обозреватель американского телеканала CNN Дэвид Андельман заявил, что Турция может лишиться членства в НАТО за препятствование расширению альянса за счет Финляндии и Швеции.

По его словам, мыслей о том, чтобы выгнать Турцию из НАТО, особенно после покупки Анкарой у России систем ПВО С-400, было много. При этом он подчеркнул, что такой шаг со стороны альянса может дорого обойтись, поскольку это приведет к ослаблению позиций в стратегически важном регионе.

"Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю", - считает Андельман.

Также журналист отметил, что, по мнению профессора Гарварад Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для НАТО устарело, несмотря на задекларированную приверженность демократическим подходам.

"Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", - привел слова профессора обозреватель.