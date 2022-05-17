Турецкие СМИ: визит Путина в Россию может пройти в ближайшие дни

17 мая. 11:01

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в ближайшие дни, сообщает газета Yeni Şafak.

Издание передает, что завтра в Анкару прибывает делегация во главе с российским вице-премьером Александром Новаком, она проведет встречи с турецкими экономическими ведомствами. Кроме того, бизнесмены в составе делегации РФ дадут оценку инвестиционным возможностям Турции.

Газета подчеркивает, что на мероприятиях будет подготавливаться почва для деловой встречи высокого уровня между Анкарой и Москвой. "Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", - цитирует материал РИА Новости.