В Иране назвали причину начала украинского кризиса

17 мая. 10:55

Причинами текущей ситуации вокруг Украины стали расширение НАТО и игнорирование Западом соображений безопасности России, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы думаем, что корень всего того, что мы видим сегодня - экспансии НАТО или игнорирования реалий Европы, - это игнорирование западными странами политических соображений, соображений сферы безопасности ряда стран, в особенности России, а также соглашений, которые были заключены десятилетия назад", - цитирует его РИА Новости.